РИАМО – 16 июл. Стоимость газа для населения повысится в России с 1 августа, соответствующий приказ был опубликован 16 июля на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Газета.ru.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», — говорится в документе.

Однако пока нет информации об индексации цен на газ для промышленности.