РИАМО - 16 июл. Некоторые участки дорог перекроют в Москве для движения транспорта с вечера 24 июля из-за проведения городского праздника выпускников, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Так, с 16:00 24 июля до 07:00 25 июля ограничат движение на Садовом кольце от центральной части Крымского моста (между Фрунзенской и Пушкинской набережными) до съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.

С 16:00 24 июля до 07:00 25 июля перекроют участок на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта. Перекрытие будет полным с обеспечением проезда транспортных средств в сторону Ленинского проспекта через полосу для движения городского общественного транспорта.

Кроме того, нельзя будет припарковаться с 00:01 24 июля до 07:00 25 июля на боковом проезде улицы Крымский Вал при движении в сторону Крымского моста от улицы Большая Якиманка до съезда на улицу Крымский Вал.