РИАМО - 16 июл. Двух сотрудников СИЗО №1 УФСИН России по Москве четверг заключили под стражу, их подозревают в получении взятки в размере 5 миллионов рублей, а также в вымогательстве и превышение должностных полномочий, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, с января по июнь 2019 года, используя свои полномочия фигуранты обеспечивали незаконную передачу различных предметов следственно-арестованным за деньги.

«За указанные действия они получили взятки на сумму не менее пяти миллионов рублей, которые распределили между собой», — сказала Иванова.

В январе прошлого года один из фигурантов при психологическом давлении и под угрозой ухудшения условий содержания следственно-арестованному, требовал от него передачу 500 тысяч рублей, а в марте того же года организовал на территории учреждения незаконную встречу между арестантами.

Благодаря совместной работе сотрудников правоохранительных органов удалось задержать и изобличить фигурантов в инкриминируемом им деянии.