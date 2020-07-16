РИАМО - 16 июл. С 1 августа работавшим в 2019 году пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год, в Подмосковье и Москве перерасчет произведут у порядка 1,2 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы отделения ПФР по Москве и Московской области.

«Порядка 1,2 миллиона пенсионеров Московского региона (1 179 894) являются официально работающими: 616 974 – в Москве, 562 920 – в Московской области. Общая численность пенсионеров, получающих страховые пенсии, составляет более 4,8 миллиона человек», - говорится в сообщении.

В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, проходящей с 1 января, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы работавшего в 2019 году, суммы внесенных за него работодателем страховых взносов, в конечном счете переведенных в пенсионные коэффициенты.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, инвалидности, случаю потери кормильца.

Законодательством установлено максимальное количество коэффициентов, учитываемых при беззаявительном перерасчете страховой пенсии, – не более трех.

Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается правительством России. В 2019 году он был 87,24 рубля, в 2020 году — 93 рубля, в 2021 году — 98,86 рубля. Таким образом, в 2020 году сумма увеличения страховых пенсий в денежном выражении составит от 214,2 до 279 рублей.