РИАМО - 16 июл. Один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года получили два бывших сотрудника транспортной полиции за попытку получения взятки в Подмосковье, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Осенью 2019 года на территорию терминала №2 АО «Подольское ППЖТ» поступил сборный груз. Вопреки установленному порядку, врио начальника линейного отдела полиции на железнодорожной станции «Подольск» не провел должных проверочных мероприятий, а вместе с коллегой решил получить взятку с владельца товара.

«Сумма незаконного денежного вознаграждения должна была составить 500 тысяч рублей, но при получении первой части в размере 250 тысяч рублей, злоумышленников задержали сотрудники МВД и ФСБ России», — говорится в сообщении.

Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).