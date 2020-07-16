РИАМО - 16 июл. Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков рассмотрел вопросы софинансирования завершения строительства 16 корпуса «Новокосино-2» в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

На восстановление прав дольщиков жилого комплекса «Новокосино-2» будет направлено 2,8 миллиарда рублей из компенсационного фонда.

«Должен заметить, что процесс рассмотрения домов на наблюдательном совете фонда встал на поток, сегодня мы приняли решения о восстановлении прав более 1,6 тысячи дольщиков сразу в четырех регионах. Будем достраивать дома в Саратовской, Ярославской и Московской областях, а в Кемеровской области — выплатим компенсации», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

1024 дольщика 16 корпуса «Новокосино-2» в Реутове ждут ключи с 2019 года.