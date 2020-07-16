РИАМО - 16 июл. В строящимся в подмосковной Балашихе Князь-Владимирском храме установили два иконостаса, сейчас там завершают работы по внутренней и внешней отделке, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской обалсти.

«В создании иконостасов участвовали архитекторы, инженеры, технологи, модельщики и резчики реставрационно-производственного предприятия из подмосковного города Мытищи», — говорится в сообщении.

Проект деревянного иконостаса для нижнего крестильного храма создали с учетом планировки помещения по чертежам специалистов мастерской во имя преподобного Алипия Печерского.

Резные украшения иконостасов выполнили вручную по художественным эскизам.

Завершить строительство главного храма Росгвардии планируется в этом году ко Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира – небесного покровителя Росгвардии.