РИАМО - 16 июл. Депутат Госдумы РФ и экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко раскритиковал уголовное дело по статье «Торговля людьми», по которому в столице задержали нескольких врачей, сообщает Газета.ru.

Ранее суд в Москве арестовал четверых акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Дело возбудили в январе этого года после того, как в одной из квартир Подмосковья были найдены несколько младенцев, один из которых был мертвым. Самому младшему из детей было всего несколько дней.

«Странно, ведь это (суррогатное материнство – ред.) разрешено. На этот счет нет никакого закона, но это не торговля людьми. Я нанимаю женщину, она мне оказывает услугу, а затем я с ней рассчитываюсь», — сказал Онищенко.

По его мнению, действия медиков не подпадают под статью о торговле людьми. Такие инциденты требует правового регулирования.

«Если здесь с этой женщиной поступили адекватно — получала деньги, обследовалась в медучреждении, то тут нельзя говорить о торговле людьми», — подчеркнул депутат.