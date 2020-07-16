РИАМО - 16 июл. Более 75,5 тысяч пассажиров проехало на 48 маршрутах, которые ведут к подмосковным садовым и дачным товариществам, автобусы перевозят пассажиров от вокзалов, автостанций и железнодорожных станций, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сезонные маршруты в регионе работают с 2018 года в рамках двустороннего соглашения между правительством Москвы и правительством Московской области.

«В рамках усиления транспортной работы в дачный период жители Подмосковья и столицы смогут воспользоваться 48 маршрутами к СНТ, 26 из которых были запущены в прошлом году. На всех маршрутах расписание скорректировано с учетом дачного сезона и синхронизировано с расписанием электропоездов. На 43 маршрутах действуют льготы», — сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

На всех рейсах дачники могут оплатить проезд картой «Стрелка», бесконтактными банковскими картами или гаджетами. Увеличение транспортной работы в дачный период позволило в среднем сократить интервал движения в часы пик с пятницы по воскресенье до 30 минут и разгрузить наиболее популярные направления: ежедневно на маршрутах проезжает более 4,2 тысяч человек.

Маршруты обслуживают более 70 автобусов разной вместимости с пятницы по воскресенье до окончания дачного сезона. Транспортные средства работают с 6:00 до 22:05. Время первого и последнего рейса, а также их количество зависят от маршрута.

Наиболее популярными маршрутами к СНТ являются №51 «Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок» в Орехово-Зуево – здесь проезжает порядка 1,2 тысяч человек за субботу и воскресенье. На маршруте №10 «Автостанция – Юбилейное» в Химках проезжает 430 человек ежедневно. Столько же пассажиров проезжает на маршруте Электрогорска №30 «Электрогорск – Алексеево».

В Московской области ношение масок в общественном транспорте является обязательным.