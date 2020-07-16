РИАМО - 16 июл. Согласовано предоставление земельного участка площадью 1,25 гектара под строительство дома культуры в деревне Давыдово в Орехово-Зуевском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

На 2021 год намечены проектно-изыскательские работы по данному объекту.

«Строительство дома культуры в деревне Давыдово реализуется по решению губернатора Московской области и будет финансироваться из областного бюджета. Проект включен в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

В деревне Давыдово проживает более 11 тысяч человек, и новый дом культуры здесь очень ждут. Действующий ДК «Триумф» находится в здании бывшего детского сада и не приспособлен для размещения многочисленных кружков и секций для детей.

В новом доме культуры планируется сделать актовый зал на 300 человек, так что в нем можно будет не только обучать детей, но также проводить концерты и праздничные мероприятия.