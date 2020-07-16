РИАМО - 16 июл. Эксперты перечислили тройку лучших мест для сапсерфинга на территории Подмосковья, они находятся в Солнечногорске, Старой Рузе и Коломне, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Сапсерфинг – прекрасное занятие для тех, кто любит разнообразие, спокойствие и природу. У данного вида спорта имеется несколько плюсов: нагрузка на все группы мышц, сложно получить травму, не нужна особая физическая подготовка. При занятии сапсерфингом стоит обращать внимание на погоду, привязывать доску к ноге, надевать спасательный жилет, рассчитывать свои силы.

«Как спортивная дисциплина сапсерфинг появился относительно недавно – около 20 лет назад. С английского stand up paddle surfing означает «стоячий» серфинг на доске с веслом», – говорится в сообщении.

Лучшими местами для сапсерфинаг в Московской области, по мнению экспертов, являются виндсерфинг клуб «Истра» в Солнечногорске, SUP-club.ru в Старой Рузе и вейк-парк «На волне» в Коломне.

Доски для занятия сапсерфингом бывают разных видов: надувные и жесткие, универсальные и доски для серфинга, доски для больших волн с обуженной кормой и тремя плавниками, а также гоночные доски.

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