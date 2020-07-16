РИАМО - 16 июл. Ограничения на работу тачпанелей из-за коронавируса сняли в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Посетители смогут снова детально рассмотреть объекты, которые размещены на макете. Гостям выставки будет представлена информация об основных градостроительных программах, реализуемых в столице.

«Ограничительные меры исключали возможность использования тачпанелей, что не позволяло посетителям в должной степени удовлетворить свой интерес к макету. Теперь эти ограничения сняты, и мы вновь рады представить москвичам и гостям столицы возможность познакомиться с деталями макета, которые в силу его большой площади недоступны обычному человеческому глазу», – заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что можно пользоваться тачпанелями, которые управляют интерактивными камерами с 40-кратным оптическим увеличением. Также посетители смогут добраться до информационных интерактивных киосков, в которых представлены наиболее значимые градостроительные проекты.

Кроме того, гости выставки могут снова посмотреть интерактивную фотогалерею, с помощью которой можно рассмотреть объекты в разных режимах освещения и получить справку об объекте на русском и английском языках.

С 14 июля возобновили экскурсии по «Макету Москвы» в группах численностью не более 20 человек. При этом в павильоне соблюдаются все необходимые меры, позволяющие сделать посещение выставки безопасной.