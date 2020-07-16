РИАМО - 16 июл. Школа на 1900 мест с отдельными входами для разных возрастных групп учеников будет введена в эксплуатацию на территории Левобережного района Москвы до конца года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«12 объектов образования на 5725 мест планируется ввести в эксплуатацию в Москве до конца 2020 года. В их числе будет введена школа в Левобережном районе на 1900 мест с тремя отдельными входами для разных возрастных групп учащихся», – заявил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в новой школе будут организованы три самостоятельных рассредоточенных входа для трех ступеней школы – начальной, средней и старшей. Экспериментальным решением является возможность объединить в начальной школе учебный класс с игровой комнатой, чтобы создать единое пространство и проводить различные занятия в рамках дополнительного образования.

Под начальную школу будут отведены учебные классы, кабинет иностранного языка, кабинет труда, моделирования и технической игрушки, игровые комнаты для групп продленного дня, для первоклассников построят спальные помещения с трансформируемыми перегородками.

В школе будет представлен отдельный блок для естественных наук из 12 спецклассов с объединением их по двум профилям: научно-техническому и естественно-научному.

Кроме того, в здании учебного учреждения будут находиться 28 учебных классов универсального назначения, а также специализированные кабинеты, библиотека и зона читательских мест, актовый зал и три спортзала, фото-киностудия и кабинеты робототехники.

Около школы организуют зоны отдыха для начальной, средней школы и амфитеатр для старшеклассников. А еще физкультурно-спортивную зону с футбольным полем, баскетбольной площадкой и площадкой с тренажерами, зону с беговыми дорожками, озелененную площадь с газонами, цветниками, кустарниками и деревьями.