РИАМО - 16 июл. Существует определенная методика, чтобы разобраться с большим количеством вещей в доме и отсортировать нужное от ненужного, сообщила основательница проекта «Полный порядок» Ирина Цыпленкова.

«Заходить в процесс ревизии лучше не из мыслей «какая я неряха!», «ужас, сколько у меня вещей», «нельзя так жить», а из того, для чего вы хотите освободить пространство. Что вы будете в этом освободившемся пространстве делать? Что хранить? Почему вам будет приятно, когда вы это сделаете? Важно исходить из позитивной, а не негативной мотивации», – сказала Цыпленкова в интервью радио Sputnik.

Она уточнила, что при наведении порядка важно определиться с критериями определения нужности или ненужности вещей. Например, если нужно освободиться от прошлого, то стоит обратить внимание на вещи, с которыми связаны сентиментальные воспоминания.

По ее словам, также можно отталкиваться от количества вещей. Например, если человек ходит регулярно в спортзал, то ему нужны три-четыре комплекта спортивной одежды, но никак не 32.

«Технические критерии тоже никто не отменял – желательно сразу для себя определиться, готовы ли вы оставлять треснутые, поломанные, поцарапанные вещи или будете решать с каждой вещью в отдельности», – добавила Цыпленкова.