РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 июл. В подмосковном Дзержинском из-за стройки частично был уничтожен древний родник «Гремячево», говорится в сообщении пресс-службы Гражданского комитета России.

Лидер общественного движения «Гражданский комитет России», координатор московской областной рабочей группы ОНФ по национальному проекту «Жилье и городская среда» Артур Шлыков рассказал, что начата проверка законности строительства здания на роднике «Гремячево» в подмосковном Дзержинском. Также организовали мониторинг строительства этого объекта, который располагается близко к старому жилому дому №18 по улице Спортивная.

«Поводом для мероприятия стало обращение местных жителей, которые предполагают, что дальнейшие строительные работы могут способствовать разрушению старого жилого дома, который располагается в непосредственной близости к построенному зданию. Жители также негативно отнеслись к тому, что из-за стройки был частично уничтожен древний родник «Гремячево», - говорится в сообщении.

Старожилы сообщили, что до стройки из данного родника люди набирали воду, и она была пригодна для питья, а вследствие строительства здания теперь течет вода с маслянистыми пятнами и неприятным химическим запахом.

«К проверке будут привлечены силы Главного управления государственного строительного надзора, прокуратуры, министерства имущественных отношений и министерства экологии правительства Московской области», - завершается в сообщении.

По словам Шлыкова, при необходимости будет проведена строительно-техническая независимая судебная экспертиза, а также привлечены экологи ОНФ.