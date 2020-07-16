РИАМО - 16 июл. Новая котельная, строительство которой завершили в Кашире, обеспечит теплом и горячей водой 20 450 жителей многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Мощность новой котельной составляет 90 МВт. Сооружение уже функционирует в тестовом режиме.

«Котельная будет замещать мощность государственной региональной электрической станции «ГРЭС Кашира», которая прекратила теплоснабжение с июня этого года», – говорится в сообщении.

В данное время ведется закольцовка тепловой сети семи многоквартирных домов на Клубной улице, в которых проживает примерно 800 человек. Планируется подключить жителей к сетям горячего водоснабжения после 16 июля.