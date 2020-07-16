РИАМО - 16 июл. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который похитил велосипед, оставленный в одном из магазинов подмосковного Пушкина, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее в полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил о том, что из помещения магазина на Московском проспекте неизвестный похитил его велосипед стоимостью 15 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 37-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)», — говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Его поместили под подписку о невыезде.