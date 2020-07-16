РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили один новый случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 047 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.
«В Люберцах выявили за сутки один случай коронавируса. Всего в округе 2 047 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 317 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили два новых случая Covid-19, общее число заражений в округе достигло 565.
В Подмосковье выявлено 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
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Текстовая трансляция
16 ИЮЛЯ
- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.
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- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.
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- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.
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- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.
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