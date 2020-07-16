РИАМО - 16 июл. В Донском районе Москве неизвестный проник в офис, откуда похитил наличные и валюту на общую сумму более 8 миллионов рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на улице Малая Тульская.

«Неизвестный отжал окно и проник в офис компании, после чего вскрыл сейф и украл 115 тысяч долларов США (8,17 миллиона рублей - ред.), а также 470 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.