РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В подмосковных Котельниках пресекли незаконную торговлю по трем адресам, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В целях отработки обращений граждан был осуществлен выезд сотрудников отдела потребительского рынка совместно с сотрудниками полиции по адресу: 2-й Покровский проезд, дом 14.

«Незаконная торговля овощами и фруктами была пресечена на месте. Помимо этого, мониторинг территории выявил еще три места незаконной торговли из машин по адресам: 3-й Покровский проезд, дом 10, дом 12, улица Кузьминская, дом 19», - говорится в сообщении.

Составлены административные протоколы по всем случаям. Товар изъят сотрудниками полиции на ответственное хранение. Материалы направлены в суд для оперативного устранения нарушений. В случае выявления незаконной торговли просят сообщать нам по телефону: 8(495)559-84-33.