РИАМО - 16 июл. Хирурги, работающие в Наро-Фоминской областной больнице, спасли 60-летнего пациента с газовой гангреной, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил в больницу с газовой гангреной, из-за которой некроз распространился на всю нижнюю часть туловища, захватив ноги и спину, менее, чем за 24 часа.

«Мы провели экстренную диагностику и подтвердили гангрену Фурье. Про такое заболевание во врачебной среде говорят «болезнь бежит впереди скальпеля». Заболевание отличается высоким процентом летальности. Оно характеризуется молниеносным течением с быстрым распространением на неповрежденные области. Смертность от заболевания достигает 80%. Жителю Можайска посчастливилось попасть в оставшиеся 20%: его удалось спасти. Кроме того, мы провели ему пластику поврежденных участков кожи», – сообщил заведующий хирургическим отделением Наро-Фоминской областной больницы Владимир Ястребов.

Врачи провели экстренную операцию 60-летнему мужчине. Операция прошла успешно. После нее пациент был в реанимации, где ему оказывали целый комплекс реанимационных мероприятий. Положительную динамику медикам удалось заметить только на пятый день после операции. После стабилизации состояния мужчины, ему провели реконструктивную пластику по закрытию дефектов.

Сейчас пациент чувствует себя нормально. Его выписали из больницы домой. За ним наблюдает участковый врач.