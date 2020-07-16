РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В микрорайоне Опытное поле подмосковных Котельников начались санитарные мероприятия, направленные на уменьшение популяции крыс, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Сегодня (в четверг - ред.) вдоль прудов в микрорайоне Опытное поле начались санитарные мероприятия по противодействию формирования популяции крыс. Первый этап - прикормка», - говорится в сообщении.

Информация о завершении санитарных мероприятий будет размещена дополнительно.

«Убедительная просьба - ограничить посещение огороженной территории, поскольку поведение грызунов после употребления отравляющих препаратов непредсказуемо!» - завершается в сообщении.