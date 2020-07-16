РИАМО - 16 июл. Ремонтные работы в доме культуры в Реутове близятся к завершению, объект планируют открыть уже к 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Спикер регионального парламента в четверг проконтролировал ход работ вместе с министром культуры Московской области Еленой Харламовой и главой городского округа Станиславом Каторовым.

«Дом культуры уже успели оценить родители, которые помогали с переездом, расставляли в витражи награды, которые завоевывали дети. Взрослые оценили и актовый зал, и балетные классы. В целом мы слышим, что родители хотят, чтобы их дети занимались здесь, а это значит, что мы все сделали правильно», - сказала Харламова.

Объект начали возводить в 2018 году.

В новый ДК переехала школа искусств, в которой будет три направления: хореографическое, оперное, подготовительные. А также с 1 сентября появятся новые направления: студия звукозаписи, эстрадный вокал, музыкально-эстетическое развитие детей, активное долголетие, подготовка к школе, танцевальный кружок, декоративно прикладное творчество.

Еще спикер Мособлдумы проинспектировал улицу Южная. Там сейчас ведется благоустройство территории. Новая зона отдыха появится в сентябре.

«Мы ознакомились с ходом работ и общим проектом по реконструкции Южной улицы. Там создается комфортная прогулочная зона с мини-кафе. Уверен, что она станет одним из любимых мест отдыха у местных жителей», - подчеркнул Брынцалов.

Посетил председатель регионального парламента и Центральный городской парк на улице Южная, который станет для жителей микрорайона 6 и 6А первым парком в шаговой доступности. Здесь планируют создать здесь зоны спокойного семейного и спортивного отдыха.

Как рассказал Каторов, в 2020 году запланировано проектирование - уже в сентябре намерены обсудить с жителями архитектурно-художественную концепцию. Также до декабря должны подготовить проектно-сметную документацию и получить заключение экспертизы. Приступить к ремонтным работам планируют в 2021 году.