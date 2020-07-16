РИАМО - 16 июл. Биологи уточнили данные о состоянии популяций трех видов фауны, занесенных в Красную книгу Московской области, речной выдре, белом аисте и сером журавле, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По итогам анализа специалисты дали рекомендации по первоочередным мерам охраны видов», - говорится в сообщении.

Речная выдра занесена в Красную книгу Московской области с категорией 3 - «Редкий вид». В Подмосковье она стала редкой уже в конце XIX века. В начале прошлого столетия численность ее немного возросла, затем вновь стала уменьшаться. В конце 90-х годов количество особей составляло около 100. Сегодня численность вида медленно возрастает.

Гораздо лучше чувствует себя в Подмосковье белый аист, занесенный в Красную книгу области под 5 категорией - «Восстанавливающийся вид». С конца XIX века и до середины 70-х годов прошлого столетия не было свидетельств о гнездовании этой птицы в Подмосковье. Затем аист стал гнездиться в регионе регулярно.

Популяция серого журавля в регионе постепенно возрастает, хотя в Красной книге Московской области он присутствует под 3 категорией - «Редкий гнездящийся вид». В начале прошлого столетия журавль был распространен по всей территории Подмосковья. Затем встречался только в окраинных районах севера и северо-запада, особенно в Талдоме и Сергиево-Посадском округе.

Чтобы сохранить популяцию птиц, орнитологи советуют расширить особо охраняемые природные территории, запретить сбор ягод и грибов в местах ночевок птиц вплоть до их отлета, запретить весеннюю охоту в местах скоплений с апреля по июль.