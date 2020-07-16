РИАМО - 16 июл. После несанкционированной акции, которая прошла вечером 15 июля в центре столицы, к административной ответственности привлечены 62 из 139 задержанных граждан, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии были вынуждены пресечь нарушение общественного порядка <…> и обеспечить общественный порядок. <…> В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 139 человек», — отмечается в материале.

К административной ответственности по статье 20.2. КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) привлекли 62 человека. Остальные обязаны явиться в территориальный отдел полиции.

Статья 20.2 КоАП РФ подразумевает либо штраф от 10 до 300 тысяч рублей, либо арест до 15 суток.