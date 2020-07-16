РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В четверг 60 выпускников школ подмосковных Котельников сдали экзамен по обществознанию, это 70% учащихся 11 классов города, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В пунктах проведения экзаменов, организованных в Котельниковских школах №№1 и 3, в четверг прошли экзамены по химии и обществознанию. Экзамен по обществознанию традиционно является одним из самых массовых по числу участников.

«Всего обществознание выбрали 60 выпускников школ Котельников, а это 70% учащихся 11 классов города. Химию сдают для поступления в вузы семь человек. Экзамены проходят с соблюдением всех требований российского законодательства. Особенное внимание в этом году уделяется эпидемиологической безопасности учащихся», - говорится в сообщении.

Выпускники прибывают в пункте проведения по утвержденному графику с соблюдением дистанции 1,5 метра и при использовании средств индивидуальной защиты. Все аудитории оборудованы дезинфекторами и санитайзерами. Работники пунктов проведения соблюдают масочный режим.