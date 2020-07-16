РИАМО - 16 июл. Конкурсы на организацию питания обучающихся образовательных учреждений объявили еще в семи городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликовано девять закупок на организацию питания обучающихся образовательных учреждений Московской области», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликованы извещения о проведении конкурсов с ограниченным участием в электронной форме на оказание услуг по организации питания обучающихся образовательных учреждений в 2020 году в городских округах Серпухов, Одинцово, Лосино-Петровский, Люберцы, Озеры, Кашира, Подольск.

Организация питания осуществляется в рамках государственной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципальных образований.