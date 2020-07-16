РИАМО - 16 июл. Табачная белокрылка, которая является карантинным для России объектом, обнаружена в партии тимьяна в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Карантинный для РФ объект удалось найти после проведения лабораторных исследований пятикилограммовой партии тимьяна. Информация об обнаружении табачной белокрылки была передана из ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ ВНИИКР) в Россельхознадзор.

«По факту выявления карантинного вредного объекта собственнику подкарантинной продукции ООО «Локарно» (Пушкинский городской округ) управлением выдано уведомление об изолированном хранении зараженной продукции до принятия необходимых мер», – говорится в сообщении.

Управление обязало компанию сообщить о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания. Также нужно доложить об осуществлении переработки или уничтожения тимьяна.