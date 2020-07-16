РИАМО - 16 июл. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Реутове открылась первая площадка для сбора крупногабаритного мусора и сухих отходов «Мегабак», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«На территории бывшей штрафстоянки на улице Новой в подмосковном Реутове были установлены три контейнера для крупногабаритного мусора и два синих бака для сухих отходов. Начиная с четверга, жители могут воспользоваться данным сервисом и привезти сюда старую мебель, бытовую технику, а также пластик, стекло и бумагу для дальнейшей переработки», - говорится в сообщении.

Систему «Мегабак» разработало министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области при поддержке муниципальных образований и альянса предприятий вторичной переработки бытовых отходов.

«Площадка оборудована в соответствии со всеми стандартами: на въезде установлена видеокамера, биотуалет, организовано дежурство охраны. Ежедневно на объекте будет находиться волонтер, который будет сообщать о наполняемости контейнеров в организацию по вывозу отходов. В скором времени планируем открыть еще несколько таких точек, в том числе на южной стороне города», - сказал Каторов.

Кроме того, площадки будут работать круглосуточно и станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области, с их помощью появится возможность снизить объем вывоза мусора на полигоны и увеличить долю перерабатываемых отходов.

«Отходы с данной площадки будут напрямую вывозить на мусороперерабатывающие заводы, минуя полигоны и сортировочные станции», - отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка администрации Реутова Евгений Книга.

Он также добавил, что на информационном сайте проекта «Мегабак» мегабак.рф жители Реутова и всего Подмосковья смогут узнать о работе пунктов приема коммунальных отходов, предназначенных для вторичной переработки, а также получить информацию о том, на какое предприятие по переработке вторичного сырья уйдет определенный вид отходов.