РИАМО - 16 июл. Российские ученые совестно с коллегами из Германии выяснили, как можно увеличить производительность и снизить стоимость аккумуляторов в смартфонах и ноутбуках, пишет Nation News.
Ученые выяснили, что если атомы натрия в аккумуляторе разместить один над другим, то энергоемкость смартфона увеличится.
Главную роль здесь играет способ «укладки» вещества: два слоя натрия необходимо поместить между двумя слоями графена.
На сегодняшний день в ноутбуках, планшетах, смартфонах и других электронных гаджетах используются литий-ионные аккумуляторы. В 2019 году их изобретатели получили Нобелевскую премию по химии.
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