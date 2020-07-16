РИАМО - 16 июл. Российские ученые совестно с коллегами из Германии выяснили, как можно увеличить производительность и снизить стоимость аккумуляторов в смартфонах и ноутбуках, пишет Nation News.

«По-особому «упакованный» натрий сможет заменить дорогостоящий литий в батареях электронных устройств. Также новый способ поможет решить проблему ограниченного ресурса данного вещества в природе», — говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что если атомы натрия в аккумуляторе разместить один над другим, то энергоемкость смартфона увеличится.

Главную роль здесь играет способ «укладки» вещества: два слоя натрия необходимо поместить между двумя слоями графена.

На сегодняшний день в ноутбуках, планшетах, смартфонах и других электронных гаджетах используются литий-ионные аккумуляторы. В 2019 году их изобретатели получили Нобелевскую премию по химии.