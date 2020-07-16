РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В парке «Наташинские пруды» Люберец 19 июля снова начнут проводить бесплатные занятия йогой для всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Тренировки на свежем воздухе по выходным дням возобновятся в связи с отменой масочного режима в парках региона. Занятия будут проходить под руководством профессиональных инструкторов семейного клуба «Лотос». Для комфортной тренировки при себе необходимо иметь коврик, плед, воду для питья, носки, теплую кофту», - говорится в сообщении.

Место проведения йоги - летняя эстрада, что находится рядом с контактным зоопарком. Начало в 10:00. Продолжительность занятия - 1 час.

Для участия необходима предварительная запись по телефонам клуба: 7 (495) 502-58-61, 8 (926) 369-80-14. Организаторы предупреждают, что занятия могут быть отменены в связи с погодными условиями.