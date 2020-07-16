РИАМО - 16 июл. Все койки, которые выделялись дополнительно для больных коронавирусной инфекцией, будут закрыты после массового доступа к вакцине, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пока в значительной части будут сохранятся, до тех пор, пока мы не получим в массовом варианте вакцину, чтобы у нас была твердая уверенность, что не повторится (такое большое количество больных - ред). Сейчас мы большую часть больниц, которые были зарезервированы, выводим», - сказал Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, в пик пандемии в мегаполисе было 23-25 тысяч коек для Covid-пациентов, сейчас - около 8 тысяч.

Он добавил, что половина из этих 8 тысяч коек на сегодняшний день свободна. Остальные койки идут на плановую помощь пациентам.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.