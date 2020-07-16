РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Приемные семьи городского округа Люберцы могут принять участие в проекте «Свобода творчества», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Организатором конкурса выступает фонд содействия развитию науки, образования, культуры и спорта «СПАРТАК – детям» при поддержке министерства образования Московской области.

«В конкурсе есть специальная номинация - «Творю в карантин!», заявки на участие в которой могут подать дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, воспитывающиеся в приемных семьях», - говорится в сообщении.

Для участия в данной номинации принимаются работы детей без ограничений по формату и жанру: это может быть рисунок, иллюстрация, видеоролик, стихотворение, небольшое эссе или авторская музыкальная композиция на тему жизни в режиме самоизоляции или жизни после карантина.

Свои работы необходимо прислать на почту info@spartakforkids.com с пометкой «Творю в карантин!» и кратким рассказом о себе до 1 августа 2020 года. Подробности проекта на сайте.