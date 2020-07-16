РИАМО - 16 июл. Новый легкий гусеничный снегоболотоход передан в распоряжение лесопожарной станции «Луховицы», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Приобретение транспортного средства провели в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранения лесов» и за счет софинансирования из областного бюджета Подмосковья. В 2020 году планируется совершить несколько закупок на общую сумму свыше 94 миллионов рублей.

«В июле этого года осуществлена поставка легкого гусеничного снегоболотохода ТТМ-3ПЖ, который уже передан для работы на лесопожарной станции «Луховицы» Луховицкого-Ступинского филиала подведомственного комитету учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз», – сообщила председатель комлесхоза Московской области Елена Казимир.

Сотрудники станции смогут использовать транспорт для оперативного реагирования на возникновение лесных пожаров, а также для доставки необходимых сил и средств для их тушения по болотистой и труднопроходимой местности.

Снегоболотоход ТТМ-3ПЖ – это плавающая машина высокой проходимости с установленным на нее пожарным оборудованием. Данную спецтехнику можно использовать при движении по грунтам с низкой несущей способностью, по снежной целине, сыпучим пескам, болотам и торфяникам.