РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Схему организации дорожного движения изменили на Железнодорожном проезде в подмосковном Красногорске, сообщается в Instagram-аккаунте администрации округа.

«Вниманию автомобилистов! Изменена схема организации дорожного движения на автомобильной дороге местного значения в Красногорске на Железнодорожном проезде», - говорится в сообщении.

Вдоль участка автомобильной дороги, а именно вблизи дома 9, установлены знаки запрета парковки всех транспортных средств, кроме легковых автомобилей.