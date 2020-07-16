РИАМО - 16 июл. Некоторые москвичи посчитали вводимые в городе меры самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией излишне жестокими, но эти методы позволили спасти десятки тысяч жизней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В Россию въехало из-за границы - из Европы, Китая, Америки - около 800 тысяч человек. В этот период – март, апрель, май около 300 тысяч вернулось в Москву людей, которые побывали за границей. Они вернулись из стран, где уже шла пандемия. Как в этой ситуации надо было поступить? Надо же контролировать этих людей, чтобы они мгновенно не перезаразили весь город», - сказал Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Он отметил, если бы в столице не вводились такие относительно жестокие меры по самоизоляции, то счет умерших от коронавирусной инфекции был бы гораздо больше.
В мегаполисе три недели держится рекордно низкий уровень заболеваемости Covid-19 с апреля. А в четверг в городе зарегистрировали самый низкий показатель по заражению инфекцией за сутки с начала апреля.
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Текстовая трансляция
16 ИЮЛЯ
- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.
- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.
- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай
- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.
- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.
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