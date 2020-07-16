РИАМО - 16 июл. Некоторые москвичи посчитали вводимые в городе меры самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией излишне жестокими, но эти методы позволили спасти десятки тысяч жизней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Россию въехало из-за границы - из Европы, Китая, Америки - около 800 тысяч человек. В этот период – март, апрель, май около 300 тысяч вернулось в Москву людей, которые побывали за границей. Они вернулись из стран, где уже шла пандемия. Как в этой ситуации надо было поступить? Надо же контролировать этих людей, чтобы они мгновенно не перезаразили весь город», - сказал Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, если бы в столице не вводились такие относительно жестокие меры по самоизоляции, то счет умерших от коронавирусной инфекции был бы гораздо больше.

«Если бы такой системы не было, то реально заболевшие люди ходили бы по улицам, магазинам. Тогда у нас не тысячи умерших было бы, а несколько десятков тысяч умерших. То есть, речь идет о спасении жизни десятков тысяч москвичей. Это высокая цена, и стоит того, чтобы вводить такие относительно жесткие меры», - добавил мэр.

В мегаполисе три недели держится рекордно низкий уровень заболеваемости Covid-19 с апреля. А в четверг в городе зарегистрировали самый низкий показатель по заражению инфекцией за сутки с начала апреля.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.