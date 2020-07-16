РИАМО - 16 июл. Организм примерно 60% жителей Москвы «знает», что такое коронавирус и может бороться с ним, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже больше 20% москвичей точно имеют антитела к коронавирусу, но еще Т-клеточный фактор тоже играет роль. Это вопрос ученых, но как версия — это еще два раза по столько. Если допустить такую версию, то около 60% москвичей имеют специфическую реакцию. Их организм уже знает, что такое коронавирус и может противостоять ему», — сказал Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Мэр добавил, что в столице стабильно отмечается уменьшение заболеваемости коронавирусом.

В городе за минувшие сутки выявили 531 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в мегаполисе зафиксировано 231 801 случай заражения, вылечились 16 895 человек, умерли 4258 пациентов.

В Москве открылась запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Сдать анализ методом полимеразной цепной реакции можно в 162 поликлиниках для взрослых и 45 детских поликлиниках.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.