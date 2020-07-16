РИАМО - 16 июл. В следующем году в столичном районе Северное Измайлово введут в эксплуатацию два жилых дома для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Дома рассчитаны на 331 квартиру, из которых 53 однокомнатные, 217 квартир с двумя комнатами и 61 трехкомнатная. Семь квартир будут оборудованы для маломобильных граждан.

«В районе Северное Измайлово по адресу улица 15-я Парковая владение 46А и 42А в 2021 году введут в эксплуатацию два жилых дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем и черновая отделка. Строительство наружных инженерных сетей», – рассказал глава департамента Рафик Загрутдинов.

Новостройки являются двухсекционными зданиями, которые возводятся по индивидуальным проектам. У каждого дома будет подземная одноуровневая парковка. Фасады строений отделывают навесными трехслойными наружными стеновыми панелями, облицованными кирпичом.

В домах будут поставлены лифты, системы видеонаблюдения с контролем въездов на придомовую территорию и в лифтах.

На придомовых территориях будут располагаться детские площадки, а также места для отдыха взрослых. Кроме того, на территории дворов будут высажены деревья и кустарники.