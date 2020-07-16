РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске в поселке Дубровицы возобновил свою деятельность культурно-просветительский центр «Дубровицы», с 17 августа откроются кассы, сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

«Культурно-просветительский центр «Дубровицы» возобновляет свою деятельность с соблюдением стандарта работы в организациях сферы культуры. Билеты на мероприятия можно приобрести на сайте учреждения dubrovici.ru, нажав кнопку «Купить билет», - говорится в сообщении.

Кассы начнут работать с 17 августа с 14:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.