РИАМО - 16 июл. Для многих москвичей выход из самоизоляции может быть сравним с шоком, таким горожанам надо быть психологически готовыми к выходу из режима ограничений из-за Covid-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для многих увидеть толпы людей на улицах оказалось шоком, и это естественный процесс. Мы не только эпидемиологически или экономически, но еще и психологически будем какое-то время выходить из этой ситуации», - сказал Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он добавил, что для правительства ответственность при принятии решения об отмене ограничений из-за коронавирусной инфекции будет куда выше, чем при их вводе.

«Ответственность при принятии решения об отмене ограничений, пожалуй, значительно выше. Ведь, когда объявляешь ограничительные меры, ты просто защищаешь людей. Потом вдруг все отменяешь и реально отвечаешь за то, что будет дальше происходить с людьми, с каждым из них», - добавил Собянин.

Власти Москвы снимают ограничения введенные из-за Covid-19 поэтапно. В частности, открыты торговые центры, ЗАГСы, МФЦ, разрешено проводить экскурсии и так далее. Но в общественных местах и транспорте следует надевать маску и перчатки.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.