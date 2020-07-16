РИАМО - 16 июл. Для многих москвичей выход из самоизоляции может быть сравним с шоком, таким горожанам надо быть психологически готовыми к выходу из режима ограничений из-за Covid-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Для многих увидеть толпы людей на улицах оказалось шоком, и это естественный процесс. Мы не только эпидемиологически или экономически, но еще и психологически будем какое-то время выходить из этой ситуации», - сказал Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Он добавил, что для правительства ответственность при принятии решения об отмене ограничений из-за коронавирусной инфекции будет куда выше, чем при их вводе.
Власти Москвы снимают ограничения введенные из-за Covid-19 поэтапно. В частности, открыты торговые центры, ЗАГСы, МФЦ, разрешено проводить экскурсии и так далее. Но в общественных местах и транспорте следует надевать маску и перчатки.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
16 ИЮЛЯ
- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.
- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.
- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай
- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.
- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии