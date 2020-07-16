РИАМО - 16 июл. Порядка 500 новобранцев из Подмосковья приняты в воинские части Центрального округа Росгвардии для дальнейшего прохождения службы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Контроль по отбору новобранцев осуществляли сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области, а также психологи управления вневедомственной охраны, сообщил зампред правительства Московской области - руководитель регионального ГУРБ Роман Каратаев.

«После прохождения службы в воинских частях Росгвардии молодым людям будет предложено трудоустройство, как в подразделениях вневедомственной охраны, так и в спецподразделениях», — подчеркнул начальник отделения учета и комплектования личного состава ГУ Росгвардии по Московской области, подполковник Алексей Збродько.

Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области продолжат работу по отбору призывников во время призывной кампании осенью.