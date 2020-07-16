РИАМО - 16 июл. Новый торговый центр площадью свыше 100 тысяч квадратных метров появится на территории столичного комплекса «Садовод» до конца года, сообщается на сайте комплекса.

«На первых двух этажах расположатся свыше 1,1 тысячи торговых точек, в том числе, свадебная галерея, шесть кафе, детская игровая комната и дом быта», — говорится в сообщении.

Третий этаж отдадут под складские помещения, на четвертом этаже и крыше создадут парковку на 1,2 тысячи машино-мест.

Создание нового ТЦ продолжит трансформацию ТК «Садовод» в современный центр поддержки малого бизнеса, а также создаст более 1,5 тысячи рабочих мест.

Комплекс «Садовод» является крупнейшим в Москве и в России центром оптово-розничной торговли. Рынок расположен на пересечении 14-го километра МКАД и улицы Верхние поля.