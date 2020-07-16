РИАМО - 16 июл. Западный цветочный трипс, считающийся в России карантинным объектом, нашли в срезах гипсофилы во время досмотра растения на фитосанитарном контрольном посту СВХ ООО «ОСТ-Терминал» в Краснознаменске, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

После досмотра гипсофилы специалисты Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») провели лабораторную экспертизу, которая помогла подтвердить наличие западного цветочного трипса.

«Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс – опасный объект, который отмечен более чем на 250 видах растений. Его развитие на растении может привести к гибели или значительному снижению урожайности.