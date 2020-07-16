РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Девять выпускников из подмосковного Красногорска получили высший балл по ЕГЭ, сообщается на официальном сайте администрации округа.

В муниципалитете подвели итоги первого этапа государственной итоговой аттестации.

«Девять выпускников из Красногорска получили высший балл по ЕГЭ. Максимальные 100 баллов одиннадцатиклассники получили по информатике, географии и литературе. Это выпускники гимназий №№2 и 5, школы №10, ЧОУ «МЛИЭП», а также нахабинских школ №№ 2 и 3», - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей получают не только педагоги, но и мультистобалльники – ребята, заработавшие на ЕГЭ 100 баллов по двум и более предметам.







