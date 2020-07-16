РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В четверг почти 1 тысяча выпускников городского округа Люберцы сдали ЕГЭ по обществознанию и химии, экзамены прошли в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.
«962 люберецких выпускника сдали сегодня ЕГЭ по обществознанию и химии. Все экзамены проходят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: количество учащихся в аудитории уменьшено, установлены дозаторы с антисептическими средствами, регулярно проводится дезинфекция помещений», - сказал Ружицкий.
Он отметил, что в округе функционируют 10 пунктов проведения экзаменов.
В связи с распространением коронавирусной инфекции даты сдачи экзаменов были передвинуты на более поздний срок. Выпускники, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, могут не сдавать ЕГЭ. Тем, кто планирует поступить в вуз, ЕГЭ сдавать обязательно.
Результаты экзаменов будут известны не позднее 30 июля 2020 года.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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