РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В четверг почти 1 тысяча выпускников городского округа Люберцы сдали ЕГЭ по обществознанию и химии, экзамены прошли в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«962 люберецких выпускника сдали сегодня ЕГЭ по обществознанию и химии. Все экзамены проходят в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: количество учащихся в аудитории уменьшено, установлены дозаторы с антисептическими средствами, регулярно проводится дезинфекция помещений», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в округе функционируют 10 пунктов проведения экзаменов.

В связи с распространением коронавирусной инфекции даты сдачи экзаменов были передвинуты на более поздний срок. Выпускники, не планирующие поступать в высшие учебные заведения, могут не сдавать ЕГЭ. Тем, кто планирует поступить в вуз, ЕГЭ сдавать обязательно.

Результаты экзаменов будут известны не позднее 30 июля 2020 года.