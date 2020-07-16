РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Жители Люберец смогут поучаствовать в конкурсе детских рисунков «Портрет фронтовой собаки», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Музей Победы организует всероссийский конкурс детских рисунков «Портрет фронтовой собаки». Заявки принимаются от ребят в возрасте от семи до 17 лет до 7 августа 2020 года. Конкурс приурочен ко Дню фронтовой собаки», - говорится в сообщении.

В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, доставили на передовые 5862 тонны боеприпасов, проложили 8 тысяч километров телефонного провода, подорвали 300 танков, нашли 4 миллиона мин и фугасов. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.

Участникам предлагается изучить, вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя или изобразить пса-героя таким, каким они его себе представляют, добавив к рисунку краткое описание. Рисунки могут быть выполнены в следующих техниках: масло, акварель, гуашь, акрил, пастель, карандаш и другие.

Для участия в конкурсе в срок до 7 августа 2020 года включительно необходимо направить заполненную заявку на электронный адрес fest@cmvov.ru вместе с фотоизображением или сканом рисунка в формате JPG или TIFF, а также заполненное согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса.

Лучшие работы будут размещены на сайте Музея Победы на виртуальной выставке, а также в соцсетях музея. Победители конкурса получат дипломы и призы, среди которых билеты на бесплатное посещение новой экспозиции «Подвиг народа», билеты на бесплатное посещение кинотеатра «Поклонка» на две персоны.