РИАМО - 16 июл. Популярность онлайн-услуг на портале mos.ru за последние месяцы сильно возросла, чаще всего жители столицы заходили в электронный дневник школьника, на сервис передачи показаний приборов учета воды, электросчетчиков, за ежемесячным пособием на ребенка и другими выплатами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако есть такие услуги, которые нельзя оказать дистанционно, так как они требуют личного присутствия.

«Но некоторые услуги можно оказать только оффлайн, поэтому мы постарались как можно раньше открыть офисы МФЦ. С 29 июня в Мои документы обратились уже полмиллиона москвичей», — написал Собянин на своей странице в Facebook.

По его словам, самая популярная очная услуга — оформление карты москвича. Также спросом пользуются регистрационный учет граждан России, предоставление информации жилищного учета, расчет (перерасчет) услуг ЖКХ и оформление российского паспорта.

«Спасибо сотрудникам центров госуслуг за хорошую организацию работы во время пандемии. Будем дальше развивать и МФЦ, и онлайн-сервисы. Как показывает время — это удобно и безопасно», — подчеркнул мэр.