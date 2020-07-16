РИАМО - 16 июл. Энергетическая компания «Мособлгаз» предоставляет бесплатную услугу по проверке задолженности за газ при покупке жилья на вторичном рынке, с начала этого года ей воспользовались более 600 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«При покупке недвижимости на вторичном рынке важно знать все ключевые моменты. Один из них – долг за коммунальные услуги», - говорится в сообщении

В компании клиентам советуют перед оформлением договора о покупке недвижимости проверять наличие задолженности за газ у собственника. При наличии задолженности нужно уведомить собственника о необходимости оплатить долг и получить от него справку об отсутствии задолженности.

При этом новый собственник жилого помещения не обязан оплачивать задолженность предыдущего владельца.

Подать заявку на получение услуги по проверке наличия задолженности можно онлайн через личный кабинет клиента «Мособлгаза». Ответ по заявке будет направлен в срок до трех рабочих дней.