РИАМО - 16 июл. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в частной клинике на севере Москвы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по столице.

Инцидент произошел 15 июля в операционном отделении частной медицинской клиники на улице Асеева. Во время липосакции (операция по удалению подкожного жира - ред.) женщине резко стало плохо. Врачи пытались вернуть ее к жизни с помощью дефибрилляторов, но пациентка умерла до приезда бригады скорой помощи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В рамках уголовного дела будут допрошены руководство и сотрудники частной клиники. Расследование по уголовному делу продолжается.