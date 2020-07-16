РИАМО - 16 июл. В столице ежедневно проводится около 70 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, это в два раза больше чем в других регионах России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве количество тестирований в два раза больше, чем по другим регионам России, и одно из самых высоких в мире. Помимо ПЦР тестов, мы почти столько же делаем ИФА, которое вообще не учитывается в статистике. Мы в день делали около 70 тысяч исследований», - сказал Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он добавил, что каждые десять дней в Москве тестирование на коронавирус проходит около 800 тысяч человек. На пике инфекции выявлялось по 2 тысячи ковидных пневмоний.

С четверга москвичи смогут бесплатно сдать анализ на выявление Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в мегаполисе открыта предварительная запись на тестирование.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.